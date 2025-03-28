Sivas'ta otobüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil, D-100 karayolu Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı. Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
D-100 karayolunda R.P. yönetimindeki yolcu otobüsü ile S.S. idaresindeki otomobil, Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.