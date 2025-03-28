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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta otobüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta otobüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

        Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil, D-100 karayolu Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı. Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 05:01 Güncelleme: 28.03.2025 - 05:01
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        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        D-100 karayolunda R.P. yönetimindeki yolcu otobüsü ile S.S. idaresindeki otomobil, Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Suşehri
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