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        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta 6 bin 500 ton rekolte bekleniyor | Son dakika haberleri

        Sivas'ta hasat başladı, 6 bin 500 ton rekolte bekleniyor

        Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Sivas'ta hasat başladı. Zara ilçesine bağlı Ahmethacı köyünde bal hasadına katılan Vali Yılmaz Şimşek, bu yıl 3 bin 750 arıcı ile 6 bin 500 ton bal rekoltesi beklendiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:55 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:55
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          Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Sivas'ta başlayan hasadına Vali Yılmaz Şimşek de katıldı.

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          Zara ilçesine bağlı Ahmethacı köyünde arıcı kıyafeti giyerek bal hasadı yapan Vali Yılmaz Şimşek, bu yıl 3 bin 750 arıcı ile 6 bin 500 ton bal rekoltesi beklendiğini belirtti.

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          Vali Şimşek, tarım ve hayvancılık merkezi Sivas'ta arıcılığın da öne çıkan bir faaliyet olduğuna dikkati çekerek, "İlimiz arıcılığa son derece elverişli. Geniş bir coğrafyası var ve bu coğrafya arıcılığa elverişli bitki örtüsü ve zengin faunaya sahip. Gün geçtikçe ilimizdeki arıcılık faaliyetleri gelişiyor, arıcılık yapanların sayısı artıyor. Bizler de devlet olarak arıcılık yapılmasını, arıcılık yapan vatandaşlarımızı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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          Gerek eğitim faaliyetleriyle gerekse zaman zaman projelerle kovan desteği verdiklerine değinen Şimşek, şunları kaydetti: "Bunun da sonucunu alıyoruz. İlimizde işletme anlamında büyük bir artış söz konusu. Arıcılık işletmesi sayısı bakımından ilimiz Türkiye 2'ncisi, 3 bin 750 civarında arıcılık işletmesi söz konusu. Bal üretiminde dördüncü sıradayız. Bu tür çaba ve çalışmalarımızla ilimiz genelindeki arıcılık işletme sayısını ve bal üretimini daha da yüksek seviyelere taşımayı hedefliyoruz."

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