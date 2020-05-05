Sivas'ta 1,5 yaşındaki bebek, yuttuğu yüzüğü 6 gün sonra doğal yolla çıkardı

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Alınan bilgiye göre, F.G. ve C.G. çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri M.G, evde oynadığı sırada annesinin tek taş yüzüğünü yuttu.

Durumu fark eden çift, bebeklerini Medicana Sivas Hastanesine götürdü.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç tarafından muayene edilen M.G'nin röntgeni çekildi.

Röntgende yüzüğün M.G'nin midesinde olduğu belirlendi.

M.G'ye herhangi bir rahatsızlık vermeyen yüzüğün doğal yollarla çıkmasının beklenmesi gerektiği söylenerek, aile, evlerine gönderildi.

Bebek, midesindeki yüzüğü 6 gün sonra doğal yollarla çıkardı.

Aluç, yaptığı açıklamada, bu gibi durumların sık yaşandığını belirterek, kusma ya da anormal bir gelişmenin gözlenmesi durumunda ailelerin mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi.