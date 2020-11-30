Sivas Belediyesinden dar gelirli ailelere nakit yakacak yardımı

Sivas Belediyesi bünyesinde 2004'te oluşturulan Hayat Ağacı Derneği, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında "gönül köprüsü" kuruyor.
Dar gelirli aileler ve dezavantajlı bireylerin giyimden gıda ve temizlik maddesine kadar tüm ihtiyaçlarını 16 yıldır düzenli aralıklarla karşılayan dernek, söz konusu vatandaşların kış mevsimini sıcak geçirmesi için de harekete geçti.
Bu çerçevede belirlenen kriterleri taşıyan ailelere ocak ayında 500 lira nakit yakacak yardımı yapılacak.
Yardımlardan yararlanmak isteyen aileler, 11 Aralık'a kadar Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurabilecek.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, dernekte yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında mart ayından bu yana esnaf, öğrenci, dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar yaparak sosyal belediyeciliğin en güzel ve nadir örneklerini sergilediklerini söyledi.
Sivas'ın kış memleketi olduğunu anımsatan Bilgin, "Kış mevsimini en soğuk geçiren şehirlerden birisiyiz. Bu sebeple ocak ayında dar gelirli ailelerimize 500 lira nakit yakacak yardımı yapacağız. Başvurular, yarın başlıyor. 11 Aralık'a kadar gelen başvuruları komisyonumuz değerlendirecek ve belirlenen kriterlere uyan ailelere yardım paralarını vermeye başlayacağız." dedi.
Sivas'ta temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri projelerle ihtiyaç sahiplerinin zor zamanında yanında olduklarını dile getiren Bilgin, "Bu şehirde hiç kimse, 'Ben soğukta kaldım, sıkıntıdayım' demeyecek. Sosyal belediyecilik anlayışıyla bunu hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. Yardımlarımızla inşallah ihtiyaç sahiplerinin kış mevsimini sıcak evlerinde geçirmelerini sağlayacağız. Bundan sonra da gelişen süreçlere göre sosyal yardımlarımız devam edecek." diye konuştu.
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