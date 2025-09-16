Habertürk
        "Sıtma Dede"nin mezarı yolun ortasında kaldı

        "Sıtma Dede"nin mezarı yolun ortasında kaldı

        Bursa'da 1978 yılında yapılan genişletme çalışması sırasında yol ortasında kalan mezar, görenleri şaşırtıyor. O tarihe kadar yolun kenarında bulunup, o dönemde sıtma hastası olanların şifa bulmak için gelip dua ettiği ve "Sıtma Dede" adını verdiği mezar, ilginç bir görüntü oluşturuyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 13:20 Güncelleme: 16.09.2025 - 13:21
          Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi'nde yolun ortasındaki mezarı görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor.

          1978 yılına kadar yolun kenarında bulunan mezar, yol genişletme çalışması sırasında, bir vatandaşın mezarın hemen yanında bulunan bahçesini devlete hibe etmesiyle yolun ortasında kaldı.

          O dönemde sıtma hastası olanların şifa bulmak için gelip dua ettiği ve 'Sıtma Dede' adını verdiği yol ortasındaki mezar, ilginç bir görüntü oluşturuyor.

          Çocukluk dönemlerinde mezarlığa gelip, dua edenlerin çok olduğunu belirten mahallelilerden Recep Uslu (75), "Buralar eskiden sulak yerlermiş. Haşerat ve sinekler nedeniyle sıtma hastalığı yaygınmış. O zamanlar buraya gelip, dua edenler şifa buluyormuş. Ben küçükken çevre köylerden duyanlar da geliyordu. Ne zaman yaşadığını bilmiyoruz. Mezar taşı yok. Bu haline de köyümüzden bir hayırsever hayrına yaptırarak getirdi" dedi.

          1970'li yıllara kadar yolun tek şerit olduğunu söyleyen Uslu, "Mezar yolun soluna kalıyordu. Buradaki bahçe sahibi hayır olarak bıraktı. Bu şekilde mezar, yolun ortasında kaldı. Eskiden burada yol, mezarın sağından geçiyordu. 1978 yılında bahçe sahibi yol yapılması için arsasından hibe etti. Hacı Dayı yol verince ve buradan da yol verilince mezar ortada kaldı" diye konuştu.

