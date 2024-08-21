Sitede pompalı dehşeti!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'taki bir sitede pompalı tüfek dehşeti yaşandı. Önce kız arkadaşının annesiyle sonra güvenlik görevlileri ile tartışan adam dehşet saçtı. Tüfekle etrafa ateş etti. Dipçik ile güvenlik müdürüne saldırdı. Gözüdönmüş eşkiyayı özel harekat polisleri durdurdu.
Giriş: 21.08.2024 - 19:44 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:44
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Esenyurt'taki bir sitede pompalı tüfek dehşeti yaşandı.
Önce kız arkadaşının annesiyle sonra güvenlik görevlileri ile tartışan adam dehşet saçtı.
Tüfekle etrafa ateş etti.
Dipçik ile güvenlik müdürüne saldırdı.
Gözüdönmüş eşkiyayı özel harekat polisleri durdurdu.
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