Türkiye onu Aklasya Durağı dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle tanıdı. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde sergilediği başarılı performanslarıyla bilinen Sitare Akbaş şimdi de özel hayatıyla gündemde. İşte Sitare Akbaş hakkında merak edilenler...

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

Dizi ve sinema oyuncusu Sirate Akbaş 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adıyla Makbule Sitare Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.



Televizyon ekranlarının çok izlenen dizilerinde kendine yer bulan Sitare Akbaş kariyerine ilk adımını 2004 yılında Samanyolu TV'deki Beşinci Boyut dizisiyla attığı. Beşinci Boyut'ta canlandırdığı "Ayşe" karakteri ile başlangıç yapmış olsa da tam anlamıyla tanınmaya başlaması 2008 yılına uzanıyor.

2008 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteri ile geniş kitlelere ulaşan Sitare Akbaş ilk sinema adımını ise 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki "Delal" karakteri ile atmıştır. Akbaş, bir kaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür. 2021 yılında Show TV'deki Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırmıştır.

SİTRE AKBAŞ MURTA DALKILIÇ'LA SEVGİLİ Mİ?

Magazin dünyası Sitare Akbaş ve Murat Dalkılıç'ın birlikte olduğuna dair haberleri konuşuyor. İkilinin bir mekanda birlikte çekilen görüntülerinin paylaşılması üzerine gündeme gelen aşk iddialarına dair Sitare Akbaş'tan da Murat Dalkılıç'tan da henüz bir açıklama gelmedi.

SİTARE AKBAŞ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Film Yıl Yapım Rol Notlar 2009 İncir Çekirdeği Delal 2012 Ferahfeza Eda 2014 Bensiz İlayda 2014 Hayat Tarzı Dilara 2015 Ada Ada 2020 Ben Bir Denizim Nisan

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