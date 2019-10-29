Sistit nasıl anlaşılır? Sistit belirtileri nelerdir? Tanısı nasıl konur?

Sistit; idrar kesesinin iltihaplanması sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Genellikle uretranın kadınlarda kısa olmasından dolayı çok daha fazla görülmektedir. Sistit hastalığının oluşmasına etki eden faktörler; üreme organları ve anüste bulunan bakterilerin sayısının artmasıyla iltihaplanmanın oluşması, cinsel ilişki, genital bölgenin temiz tutulmaması, uzun süre idrar tutumu, menopoz evresinde östrojen hormonu seviyesinin düşmesi, idrar yollarının daralmasına neden olan hastalıklar meydana getirebilmektedir.

Sistit tedavi edilmediği takdirde idrar yollarında ve böbreklerde kalıcı hasarlara yol açabilmektedir. Bu yüzden ihmal edilmemelidir. Hastalığın oluşmasına ise; koli basili mikroorganizma neden olmaktadır. Kişi sistit olduğunu meydana gelen belirtiler ile anlayabilmektedir.

Sistit Belirtileri Nelerdir?

Sık idrar yapma ve sonrasında tekrar idrar yapma isteği oluşması,

İdrar yapma sırasında ve sonrasında yanma oluşması,

Mide bulantısı ve kusma,

Aşırı yorgunluk,

Terleme ve ateş,

İdrarda kötü koku oluşması,

İdrarın bulanık olması,

Makatta ağrı,

Cinsel ilişki sırasında ağrı hissedilmesi şeklinde görülebilmektedir.

Bu yüzden kişi bu belirtilerle karşılaştığında doktora başvurmalıdır.

Sistit Tanısı İse; idrardan örnek alınarak yapılmaktadır. Kısa sürede tanı konulup, tedaviye başlanması hem hastalığın çabuk atlatılmasını hem de kronikleşmesini önlemektedir. Antibiyotiklerle tedavisi yapılan bu hastalığın görülen belirtileri bir gün içerisinde kaybolabilmektedir.