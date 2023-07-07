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        Şişli'de pompacının öldüresiye dövülmesi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

        İstanbul'un Şişli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Kemal Şimşek'in 2 maganda tarafından öldüresiye dövülmesinin yankıları sürüyor. Yeni görüntülerde Şimşek darp edilirken bekçinin havaya ateş açtığı kameralara yansıyor...

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 18:51
        Maganda dehşetinde yeni görüntüler
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        Şişli'de akaryakıt istasyonunda, pompacı olarak çalışan Ali Kemal Şimşek'in 2 kişi tarafından darbedilmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Görüntülerde, saldırganların olay sırasında istasyonda olan bekçilerin müdahalesine rağmen Şimşek'i dakikalarca darp etmeye devam ettikleri, bir bekçinin tabancasıyla havaya ateş ettiği görülüyor.

        POMPACI ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

        Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, 1 Temmuz Cumartesi günü, saat 03.15 sıralarında meydana gelen olayda, pompacı olarak çalışan Ali Kemal Şimşek (19) kendi kendine konuşarak markete doğru yürürken, market önünde bekleyen 3 kişiden ikisinin saldırısına uğramıştı. Saldırganlar, kendilerine söylendiğini düşündükleri Şimşek'i akaryakıt istasyonunda kovalayarak darp etmişti. Ali Kemal Şimşek, o sırada akaryakıt istasyonunda bulunan iki bekçinin müdahale çabalarına rağmen sağlı sollu yumruklarla bayılıncaya kadar öldüresiye dövülmüştü.

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        Bekçilerin ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının bir süre sonra zorlukla zapt ettiği saldırganlar, daha sonra olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınmış, şikayetçi olunmaması nedeniyle de serbest bırakılmıştı.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Ali Kemal Şimşek'in darp edilmesiyle ilgili olarak yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, market önünde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi, ardından saldırganların Şimşek'i istasyon içinde kovalaması görülüyor. Şimşek, kendisine tekme atan saldırganlardan kaçarak akaryakıt pompasına gidiyor. Ali Kemal Şimşek, burada eline geçirdiği bir sopayı saldırganlara savuruyor. Sopa kırılırken, saldırganlar pompacıya tekme ve yumruklarla saldırıyor. Bu sırada, istasyonda bulunan bir bekçi saldırganlara müdahale etmek için koşuyor. Akaryakıt istasyonunda süren kovalamaca sırasında Şimşek, eline geçirdiği bir başka sopayla saldırganlardan birine vurarak kaçıyor. Akaryakıt pompası önünde pompacıyı yakalayan 2 saldırgan sağlı sollu yumruklarla öldüresiye dövmeye devam ediyor. Şimşek yarı baygın şekilde yerde yatarken 2 bekçi ile istasyon çalışanları saldırganlara müdahale ederek durdurmaya çalışıyor. Bir süre sonra güçlükle sakinleştirilen saldırganlar pompanın yanından uzaklaştırılıyor.

        BEKÇİ HAVAYA ATEŞ AÇMIŞ

        Bu sırada Ali Kemal Şimşek kendine gelerek ayağa kalkmak isterken, bunu gören saldırganlardan biri koşarak yumruk savurmaya devam ediyor. Bekçiler ve çalışanlar tekrar müdahale ederek engellemeye çalışıyor. Saldırganın arkadaşı ile bekçiler saldırganı sakinleştirirken bu kez diğer saldırgan eline aldığı bir sopayla yerde yatan pompacı Şimşek'e vuruyor. Bu sırada, saldırganı durdurarak elindeki sopayı alan diğer bekçi olayların yatışması için belindeki silahı çıkararak havaya ateş ediyor. Bunun üzerine sakinleşen saldırganlar gözaltına alınarak olay yerine gelen polislere teslim ediliyor.

        #Şişli
        #ali kemal şimşek
        #haberler
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