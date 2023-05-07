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Şişli'de polisten kaçan sürücü yayalara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Şişli'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Giriş: 07.05.2023 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
Şişli'de polisten kaçan sürücü yayalara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
DHA

Şişli'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayın hemen ardından yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Feriköy Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı otomobil, sokak içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak 3 kişiye çarptı.

Otomobilin çarptığı 80 yaşındaki Muhittin Balcan ağır yaralandı. Balcan, Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif yaralanan 2 kişi ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin peşinde olduğu otomobildeki 2 şüpheli, kazanın ardından yakalanarak emniyete götürüldü.

Çevre sakini Ahmet Değirmenci, “Aşağıdaki sokaktan gelirken virajı tam alamıyorlar bizim binanın köşesine giriyorlar. Tam o anda 3 kişi köşede dururken, 3 kişiye birden vuruyor. Yaralılardan birinde kırık, diğer ikisinde de kanamalar vardı. Hastaneye kaldırıldılar. Motosikletli polis peşindeydi, köşeyi döner dönmez durdurdular" dedi. Olayın hemen ardından yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerden birinin yerde yattığı, polisin ise yaralılar için ambulans istediği anlar kayıtlara yansıdı.

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