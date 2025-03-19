Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kimdir? Emrah Şahan kaç yaşında, nereli?
Resul Emrah Şahan hayatı günün en çok aranan isimleri arasında yer aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Şahan, evli ve bir çocuk babası olduğu biliniyor. Peki Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kimdir?
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Resul Emrah Şahan son günlerde gündeme gelen isimler arasında yer aldı. Resul Emrah Şahan, Ankara'da 1982'de doğdu. Şahan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. Şahan, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi Teknik Koordinasyon ve Projeler Birimi Koordinatörlüğü yaptı. Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Şahan, evli ve bir çocuk babasıdır. İşte Resul Emrah Şahan hayatına ilişkin bilgiler
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RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR?
Resul Emrah Şahan (d. 11 Haziran 1982, Ankara), Türk siyasetçidir. 2024’ten bu yana Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitirmiştir. 2005-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi’nde çalışarak tarihi kent alanları üzerine bir dizi plan ve proje geliştirme sürecinde yer almıştır. 2014-2019 yıllarında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinasyon ve Projeler Birimi Koordinatörü olarak görev yapmıştır.
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2019-2023 yılları arasında İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ve Bimtaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. 2024 Yerel Seçimlerinde, Şişli Belediyesi için Muammer Keskin'in yerine Cumhuriyet Halk Partisi adayı gösterilmiştir. Seçimlerde %66,6’lık oy oranıyla Şişli tarihinin en yüksek oy oranıyla seçilen Belediye Başkanı olmuştur. 4 Nisan 2024'te mazbatasını alarak göreve başlamıştır. Şahan, evli ve bir kız çocuğu babasıdır
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