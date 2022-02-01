İHA

'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun, sosyal medyadan tanıştığı ve duygusal ilişki kurduğu A.E. isimli kişinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları Instagram hesabından paylaşarak, 'sapık' ifadelerini kullandığı gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti hakaret" suçlarından 7 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

DURUŞMAYA GELİNLİKLE GELDİ

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Soylu gelinlik giyerek katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"BANA YAZDIĞI MESAJLARDA AŞKINI İLAN EDİYORDU"

Duruşmada savunma yapan sanık Seyhan Soylu, "Ben müştekiyi savcılığa şikayet etmiştim. Müşteki ile 3 bin 200 sayfalık yazışmam vardır. Kendisini şikayet ettiğim için beni şikayet etti. Eşimden ayrılmıştım, psikolojim bozuktu. 8 ay sonra 112 kg olmuştum. Hem sağlık hem de ruhsal durumum hiç iyi değildi. Bana attığı mesajlara hiç bakmadım. Yaz ayında Seren Serengil’in kiraladığı tekne ile tatile çıkmıştım. Tatilde güneşlenirken bana mesaj attığını gördüm. Ardından birçok mesaj attı. Kendisinden etkilendim. Beni etkileyecek sözler yazmıştı. Çok yakışıklı birisiydi. Bana yazdığı mesajlarda aşkını ilan ediyordu." dedi.

"BENİ SANAL ALEM AŞK OYUNUNUN İÇERİSİNE ÇEKMİŞTİR"

Daha sonra müştekiye ulaşamadığını anlatan Soylu, "Telefonunu, sosyal medyasını her şeyini kapatmıştı. Benimle dalga geçer gibi hareket etmişti. Ben de bu yaptığına sinirlenerek davaya konu paylaşımları yaptım. Bu suçu işledim ancak bunu müşteki bana yaptırmıştır. Beni sanal alem aşk oyununun içerisine çekmiştir. Müşteki bir sürü insanlarla bu tarz oyunlar yaparak psikolojisini bozmuştur. Bunlar 20-30 kişilik gruplar, Bağdat Caddesi'nin çocukları. Kendilerine kurban seçiyorlar. Seçtikleri kişini psikolojisini bozmak için aşk oyunu oynuyorlar. Onlar yüzünden intihar edenler intihara teşebbüs edenler vardır." ifadelerini kullandı.

"HAYATIMI MAHVETTİ!"

Soylu, müştekinin annesinin gelinliğini giydiğini söyleyerek, "Bunu bana müşteki yollamıştır. Ben bunu rezil olmak pahasına giydim. Müşteki benden maddi bir çıkar sağlamadı. Sadece bir ara benden 20 bin dolar istedi. O parayı bir yere bırakmamı istedi ben parayı kese kağıdına koyup yere bıraktım. Oradan ayrıldım uzaktan korumalarım orayı izledi ancak parayı alan olmadı. O gün müşteki ile yüz yüze görüştük. Elinde iki köpek vardı. Benim tarzım olan bir insan değildi. Amaç alay etmekti. Amaç nefsimle oynamakmış. Amaç beni aşağılamamakmış. Benim hayatımı mahvetti!" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

"GELİNLİĞİ NİKAH MASASINDA GİYMEYİ DÜŞÜNÜRKEN..."

Duruşma salonunun önünde açıklama yapan Seyhan Soylu, "Bu dava sanal aşk oyununun davasıydı. Türkiye’de ilk kez mahkemeye gelinlikle gelen kişi benim. Sanal bir aşk oyunuyla karşı karşıya kaldım. Ve bu olaydan birçok ünlü muzdariptir. Sıkıntılar yaşadı. Burjuva çocuklarının sanal oyunu aslında bu. Burjuva çocukları kendi aralarında bir oyun makinesiyle oynar gibi kurbanlarını seçiyorlar ve kurbanlarını önce kendilerine aşık ediyorlar. Sonra da o insanların canlarını acıtıyorlar. Ve maalesef ki bu sıkıntılı diyaloglardan dolayı intihar edenler, para kaybedenler oluyor. Kadınlar ve genç kızlarımız mağdur olmasın diye bu dava açıldı. Adam ‘annemin gelinliği’ diye bir gelinlik yolluyor. O gelinliği bir nikah masasında giymeyi düşünürken, maalesef adliyeye gelirken giyiyorum." dedi.