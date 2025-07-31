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        Haberler Bilgi Yaşam Sırt ağrınızın suçlusu günlük alışkanlıklarınız olabilir! Fark etmeden yaptığınız hatalar

        Sırtınızın düşmanı: Farkında olmadan yaptığınız hatalar

        Kambur oturmak, yanlış ayakkabı seçimi ya da stres… Günlük hayatın içinde sıradan görünen bu alışkanlıklar, zamanla sırtınıza zarar veriyor. Neyse ki, basit değişikliklerle bu ağrıların önüne geçmek mümkün. İşte omurganızı korumanın yolları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:30
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        Günlük yapılan bu hatalar sırtınızı mahvediyor!
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        Sırt ağrısı neden olur diye düşünüyorsanız, cevaplar günlük rutininizde gizli olabilir. Yumuşak yataklardan ağır çantalara, yanlış karın egzersizlerinden stres yönetimine kadar birçok unsur omurga sağlığınızı tehdit ediyor. Peki, çözüm ne?

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        NEREDEYSE HERKESİN BİR SIRT AĞRISI ALIŞKANLIĞI VAR

        Günlük hayatımızdaki küçük alışkanlıklar zamanla sırt ağrısına dönüşebilir. Kambur oturmak, uzun süre masa başında kalmak ya da yanlış ayakkabı tercihleri gibi etkenler omurgamıza fark etmeden zarar verir. Neyse ki bu ağrılardan kurtulmak için atılabilecek basit ama etkili adımlar var. İşte sık yapılan hatalar ve çözüm yolları:

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        TÜM GÜN MASA BAŞINDA OTURUYORSUNUZ

        Neden: Oturmak rahat görünse de, uzun süre bu pozisyonda kalmak omurganıza ayakta durmaktan daha fazla baskı uygular. Çalışanların çoğu günün büyük kısmını oturarak geçiriyor ve bu da sırt ağrılarının yaygınlaşmasına neden oluyor.

        Çözüm: Otururken dik durmaya ve omurganızı desteklemeye dikkat edin. Uzmanlar, sırtı hafifçe arkaya yaslayarak 135 derecelik bir açıyla oturmanın baskıyı azalttığını belirtiyor. Her fırsatta kalkıp kısa molalar vermek de omurga sağlığına katkı sağlar.

        ARAÇTA UZUN SÜRE ZAMAN GEÇİRİYORSUNUZ

        Neden: Araba kullanırken fark etmeden kambur durmak ya da öne eğilmek, zamanla sırt kaslarını zorlar. Özellikle göğüs kaslarının gerilmesi ve omuzların öne doğru kapanması duruşu bozar.

        Çözüm: Aracınızda 90 derece dik oturmayı alışkanlık haline getirin. Koltuğunuzu vücudunuzu destekleyecek şekilde ayarlayın ve mümkünse uzun yolculuklarda mola vererek esneyin.

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        SPORU İHMAL EDİYORSUNUZ

        Neden: Sırt ağrınız varken egzersiz yapmaktan kaçınmak doğal bir refleks olsa da, hareketsizlik durumu daha da kötüleştirebilir. Fiziksel aktivitenin azalması kasları zayıflatır.

        Çözüm: Ağrınız olsa bile hafif tempolu yürüyüşler, yüzme ya da esneme hareketleri yapın. Suda yapılan egzersizler, sırtınıza binen yükü azaltarak güvenli bir şekilde hareket etmenizi sağlar.

        YOGAYI CİDDİYE ALMIYORSUNUZ

        Neden: Yoga bazıları için sadece bir “trend” gibi görünse de, aslında omurga sağlığına ciddi katkılar sağlar. Yoga, karın kaslarını güçlendirerek sırtın daha iyi desteklenmesini sağlar.

        Çözüm: Size uygun bir yoga dersine katılın. Başlamadan önce eğitmenle konuşup sırt probleminizi anlatın. Yeni bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışmayı da ihmal etmeyin.

        MEKİK HAREKETİNİ YANLIŞ YAPIYORSUNUZ

        Neden: Karın kaslarını güçlendirmek sırt sağlığı için önemlidir. Ancak yanlış yapılan mekik hareketleri sırtınıza zarar verebilir.

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        Çözüm: Mekik yaparken formunuza dikkat edin. Alternatif olarak, plank gibi sırt dostu egzersizler tercih edin. Bu hareketler karın bölgesini güçlendirirken sırtı destekler.

        BESLENMENİZDE BÜYÜK EKSİKLİKLER VAR

        Neden: Kötü beslenme alışkanlıkları sırt sağlığını da olumsuz etkiler. Özellikle aşırı kilo ve damar tıkanıklıkları sırt ağrısına neden olabilir.

        Çözüm: Tam tahıllar, sebzeler, yağsız protein ve iltihap önleyici gıdalarla dolu dengeli bir diyet uygulayın. İşlenmiş gıdalardan, katkı maddelerinden ve aşırı kafeinden uzak durun.

        AĞIR ÇANTA TAŞIYORSUNUZ

        Neden: Tek omuzla taşınan ağır çantalar, vücudun dengesini bozar. Bu durum sırt kaslarının fazladan çalışmasına ve ağrıya neden olur.

        Çözüm: Mümkünse sırt çantası kullanın ve ağırlığın vücut ağırlığınızın %10’unu geçmemesine dikkat edin. Omuzlar arasında çanta taşımasını sık sık değiştirin.

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        YATAĞINIZ ARTIK İŞE YARAMIYOR

        Neden: Yataklar zamanla formunu kaybeder. Eskiyen yataklar, omurganızda basınç noktalarına yol açarak ağrılara neden olabilir.

        Çözüm: Yatak değiştirme süreniz 5 yılı geçtiyse, yeni bir yatak alın. Ne çok sert ne de çok yumuşak “orta sertlikte” bir yatak tercih edin. Ayrıca dizlerinizin ya da belinizin altına yastık koyarak uyumanız sırtınızı rahatlatabilir.

        UYGUN OLMAYAN AYAKKABILAR GİYİYORSUNUZ

        Neden: Yüksek topuklu ayakkabılar ve parmak arası terlikler yürürken dengeyi bozabilir. Bu dengesizlik, sırtınızın telafi edici bir şekilde çalışmasına neden olur.

        Çözüm: Topuklu ayakkabıları yalnızca kısa süreli kullanın. Günlük yaşamda düz, destekleyici ayakkabılar tercih edin. Uzun yürüyüşler için spor ayakkabılar en doğru tercihtir.

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        AĞRIYI YOK SAYIYORSUNUZ

        Neden: Ağrıyı bastırmaya çalıştığınızda vücudunuz kasılır ve daha fazla zarar verir.

        Çözüm: Ağrıyı kabul edin ve onunla sağlıklı bir şekilde başa çıkmayı öğrenin. Profesyonel destek almaktan çekinmeyin ve dinlenmeye zaman ayırın.

        STRES

        Neden: Stres altındaki insanlar farkında olmadan vücutlarını kasarlar. Bu kasılmalar da sırt ağrısını tetikler.

        Çözüm: Gün sonunda kendinize zaman ayırın. Rahatlatıcı aktiviteler (müzik dinlemek, yazı yazmak, nefes egzersizi) yapın. Masaj terapisi de kas gerginliğini azaltmada etkili olabilir.

        TELEVİZYON BAĞIMLILIĞI

        Neden: Saatlerce ekran karşısında oturmak, kötü bir duruşu alışkanlık haline getirir. Bu da sırt ağrısına neden olur.

        Çözüm: Ekran sürenizi sınırlayın. Reklam aralarında kalkıp yürüyün, hafif egzersizler yapın. Her 30 dakikada bir pozisyon değiştirmeyi unutmayın.

        Daha sağlıklı bir sırt için küçük alışkanlıkları değiştirmek yeterlidir. Unutmayın, bedeniniz size sinyaller gönderiyor. Onları görmezden gelmeyin.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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