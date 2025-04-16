DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA: AMELİYAT DEVAM EDİYOR

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden büyük umutla bekliyoruz." dedi.

Şişli'deki özel hastande bekleyen gazetecilere açıklama yapan Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında iyi haberler vermek için dakikalar saydıklarını söyledi.

Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi partilerin genel başkanlarının ve temsilcilerinin Önder'in durumunu yakından takip ettiğini aktardı.

Şu ana kadar mevcut bilgilerin dışında yeni gelişme olmadığını bildiren Doğan, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bilgi yok ama görüyoruz ki merak ediliyor ne olduğu.

Ameliyat bitti mi, bitmedi mi, bittiyse başarılı geçti mi, geçmedi mi, yoğun bakıma alındı mı, alınmadı mı, bundan sonraki süreç nasıl olacak, hastanede kalma süreci ve bundan sonraki sağlık takibi nasıl sağlanacak? Hepsi merak ediliyor.

Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar zaten yaptıkları açıklamada öngördükleri sürenin uzun bir süre olduğunu söylemişlerdi. Yani sabah 7-8 sularına kadar sürebilecek bir ameliyattan bahsetmişlerdi. Ameliyat henüz bitmedi. Bize ulaşan bilgiler bu yönde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin. Yoğun bakıma alındığı zaman da bu bilgiyi hem sizlerle paylaşacağız hem de doktorlar gerekli açıklamayı yapacaktır."

Doğan, Önder'in zor zamanların insanı olduğunu, bu zorlu ameliyatı da başarıyla atlatacağına inandıklarını ifade etti.

'BÜYÜK BİR UMUTLA BEKLİYORUZ'

Önder'in çok ağır olaylar yaşadığını, gördüğünü, ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar üstlenen bir insan olduğunu aktaran Doğan, "Dolayısıyla bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz bu yönde, umudumuz da bu yönde. Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değil. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten.

Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden büyük umutla bekliyoruz." dedi.

Ayşegül Doğan, "Tekrar belirtmek istiyorum. Ameliyatın zaten uzun sürmesi bekleniyordu. Beklendiği ve öngörüldüğü gibi ilerliyor şu anda. Ameliyatın uzun sürmesi, işlerin iyi gitmediği anlamına gelmiyor. Öngörülen süre ve öngörülen şekilde ilerliyor her şey." bilgisini paylaştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadesini kullandı.