Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Peki, Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
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DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan ve aynı zamanda TBMM Başkanvekilliği görevini yürüten Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Parti tarafından yapılan bilgilendirmede, Sırrı Süreyya Önder'in, bu akşam ciddi bir kalp sorunu yaşamış olduğu ve hastaneye sevk edildiği belirtildi. Peki, Önder’in sağlık durumu nasıl? Ayrıntılar haberimizde…
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SIRRI SÜREYYA ÖNDER SAĞLIK DURUMU NASIL?
DEM Parti İmralı heyeti üyesi İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder İstanbul'da kalp krizi geçirdi. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir." ifadeleri yer aldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadesini kullandı.
BAKAN MEMİŞOĞLU: ÖNDER'İN AMELİYAT SÜRECİ DEVAM ETMEKTE
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
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SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?
Sırrı Süreyya Önder 1962 Adıyaman doğumludur. Baba adı Ziya anne adı Zeliha'dır. Milletvekilliğinin yanı sıra sinemacı, yönetmen ve senaristtir. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi.
24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. TBMM Başkanvekilidir. Önder, 1 çocuk babasıdır.