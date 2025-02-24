Sırrı Süreyya Önder: “Barışın üç anahtarı var; samimiyet, ciddiyet ve irade”

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, Irak'ın kuzeyinde 3 gün süren temasları ile ilgili Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

Önder, görüşmelerin oldukça olumlu geçtiğini ifade ederek görüşülen aktörlerin sürece destek verdiğini de kaydetti.

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“İŞİMİZ BARIŞI TESİS ETMEK, UMUT TEMEL MOTİVASYON”

Sürece yönelik Önder, "Kamuoyunun beklentisinin de süreci zora sokan şeylerin de farkındayız. Ama bizim işimiz barışı tesis etmek, var gücümüzle buna çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Umutluyuz, umut bizim temel motivasyonumuz ama her şey kuru bir umuttan da ibaret değil. En az 50 yıllık bir geçmişi olan meselede barış, uğruna doğru çabalar verilmeden tesis edilecek bir şey değil. Bunun üç anahtarı var; samimiyet, ciddiyet ve irade. Biz İmralı heyeti olarak bu üç noktayı elden bırakmamaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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HEYETİN İMRALI’YA GİTMESİ BEKLENİYOR

Irak dönüşünde heyet parti eş genel başkanlarına da bilgi verdi. Heyetin kısa süre içerisinde bir kez daha İmralı’ya gitmesi bekleniyor. O görüşmede temasların ayrıntıları aktarılacak.

ÇAĞRININ MARTIN BAŞINDA YAPILABİLECEĞİ İFADE EDİLİYOR

İmralı'dan silahsızlanmayı da içeren geniş bir çağrı gelmesi bekleniyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, çağrının şubat ayı içinde gelebileceğini belirtmişti. Ancak DEM Parti kaynakları, çağrının şubat ayının sonuna yetişemeyebileceğini ve mart başına kalabileceğini ifade ediyor.