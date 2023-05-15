Şırnak’ın İdil ilçesinde 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 2 çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İdil merkez Midyat çevre yolu üzerinde 63 UG 275 plakalı K.A. idaresindeki otomobil, bisikletli İslam (13) ve Lokman Temiz'e (14) çarptı.

Ağır yaralanan 2 kuzen, haber verilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kuzen kurtarılamadı.

Ehliyeti bulunmayan sürücü K.A. gözaltına alındı.

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