Dev kayalar ilçe yolunu ulaşıma kapattı!

Kayalardan dolayı Beytüşşebap ilçe yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ve karayolları ekipleri yolu tek şerit olarak açtı. Kar engeli nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı.

Kar kalınlığı ilçe genelinde yüksek rakımlı bölgelerde 1 metreyi geçti. Jandarma zorunlu haller dışında yolu araç giriş çıkışlarına kapattı. Ekiplerin karla mücadelesi gece saatlerinde de devam ediyor.