Şırnak'ta yeni içme suyu hattı çalışması

Şırnak'ta 14 kilometrelik yeni içme suyu hattı çalışması
Şırnak'ta 14 kilometrelik içme suyu hattı inşaatı için çalışma başlatıldı
Giriş: 21.03.2025 - 13:13 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:13
Şırnak İl Özel İdaresi, yatırım programı kapsamında merkeze bağlı Toptepe ve İkizce köyleri ile 500 Yataklı Bölge Devlet Hastanesi’nin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam 14 bin 710 metre uzunluğunda içme suyu iletim hattı çalışması başlattı.
Proje, bölgedeki su altyapısının güçlendirilmesi ve halkın sağlıklı içme suyuna ulaşımının daha verimli hale getirilmesini amaçlıyor.
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