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        Haberler Gündem Şırnak'ta sağanak etkili oldu! 3 ilçede eğitime ara verildi - Güncel haberler

        Şırnak'ta sağanak etkili oldu! 3 ilçede eğitime ara verildi

        Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Beytüşşebap, Uludere ve Cizre ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 00:47 Güncelleme: 22.03.2024 - 01:02
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        Şırnak'ta sağanak etkili oldu
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        Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, duraklar ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Cizre ilçesinin Nur ve Cudi mahallelerinde yoğun yağış sonrası meydana gelen selden bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katları etkilendi.

        Ev ve iş yerlerinde biriken su, belediye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle tahliye ediliyor.

        Şırnak Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Vali Cevdet Atay ve Cizre Kaymakamı Nazlı Demir'in ilçede selden etkilenen Nur Mahallesi Sahil Sokak'ta yaşayan vatandaşları ziyaret ettiği, yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, Vali Atay'ın, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiği, yaraların sarılması için gerekli çalışmaların yapılması konusunda talimat verdiği kaydedildi.

        3 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ve Cizre ilçesinde de sağanak nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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