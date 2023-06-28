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Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı kavga

Şırnak'ın Cizre ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı. Polis tarafları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı

Giriş: 28.06.2023 - 22:45 | Güncelleme: ABONE OL
Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı kavga
Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı kavga
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DHA

Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesinde meydana geldi.

Kale Mahallesi´nde husumetli iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı, yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri de tarafları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kavganın ortasında kalan bir otomobildeki kadın ve çocuk, çevredekilerce olay yerinden uzaklaştırılırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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