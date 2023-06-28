Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı kavga

Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesinde meydana geldi.
Kale Mahallesi´nde husumetli iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı, yumruklu kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri de tarafları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kavganın ortasında kalan bir otomobildeki kadın ve çocuk, çevredekilerce olay yerinden uzaklaştırılırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.