Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Şırnak'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Giriş: 25.08.2024 - 00:10 Güncelleme: 25.08.2024 - 00:10
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen demir yüklü kamyon, Şırnak-Cizre kara yolu Toptepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve UMKE sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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