Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist teslim oldu

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 24-30 Haziran arasında yaptığı 'bilgilendirme ve önleyici faaliyetler' çalışmalarında 3 PKK'lı terörist teslim oldu.

Kent genelinde hafta içerisinde FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda da 5 şüpheli, gözaltına alındı. Teslim olan teröristlerin emniyetteki işlemleri devam ederken, adliyeye sevk edilen FETÖ/PDY şüphelilerinden 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı, 3'ü ifadelerinin ardından salıverildi. Diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.