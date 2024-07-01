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        Haberler Gündem Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist teslim oldu

        Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist teslim oldu

        Şırnak'ta son 1 haftada 3 PKK'lı terörist teslim olurken, 5 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:52 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:57
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        Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist teslim oldu
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 24-30 Haziran arasında yaptığı 'bilgilendirme ve önleyici faaliyetler' çalışmalarında 3 PKK'lı terörist teslim oldu.

        Kent genelinde hafta içerisinde FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda da 5 şüpheli, gözaltına alındı. Teslim olan teröristlerin emniyetteki işlemleri devam ederken, adliyeye sevk edilen FETÖ/PDY şüphelilerinden 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı, 3'ü ifadelerinin ardından salıverildi. Diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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