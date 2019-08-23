Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 asker hayatını kaybetti

23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybederken, 1 asker de yaralandı. Sürdürülen operasyonda 3 PKK'lı öldürüldü.
Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Silopi ilçesinin Kösreli Köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldığı belirtildi.
"Şehit GK Süleyman Tosun" adı verilen operasyonla ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığımız unsurları ile BTÖ mensupları arasında çıkan çatışmada 1 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup, 3 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur.
"Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Hayatını kaybeden askerler; Jandarma Komando Uzman Çavuşlar Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ve Muhammet Ferdi Güntekin için için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.
Askerlerin cenazeleri daha sonra memleketleri Adıyaman, Hatay ve Erzurum'a gönderildi.
3 askerin cenazeleri yarın düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Şırnak'ta yaşamını yitiren 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Öte yandan Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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