Şırnak taki olay, &ouml;ğle saatlerinde Cizre il&ccedil;esine bağlı G&uuml;&ccedil;l&uuml; k&ouml;y&uuml; Kolgezer mezrasında meydana geldi. İddiaya g&ouml;re A.E., hen&uuml;z bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nesibe E. ye tabancayla ateş etti. Nesibe E. Ağır yaralanırken, A.E. ka&ccedil;tı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk m&uuml;dahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi ne kaldırılan Nesibe E., doktorların t&uuml;m m&uuml;dahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nesibe E.&rsquo;nin cenazesi otopsi i&ccedil;in hastane morguna g&ouml;t&uuml;r&uuml;l&uuml;rken, A.E.&rsquo;nin yakalanması i&ccedil;in &ccedil;alışma başlatıldı