Küçükken nedense birçok kişide o aniden çıkan "fısss" sesinden ya da patlama riskinden dolayı ufak fobiler yaratsa da düdüklü tencereler hem pişirme süresini kısaltmasıyla mutfaklarda tercih ediliyor.

Sosyal medyada popülerleşen bir video ise düdüklü tencerenin buharından 'yumurta haşlanabileceğini' kanıtlıyor.

'Sıra dışı yumurta haşlama yöntemi' başlığıyla popüler olan videoda çıkan buhardan dolayı yumurta havada kalıyor.

Reddit, 9GAG ve daha pek çok ünlü sitede milyonlarca izlenen videoda, düdüklü tenceredeki delikten çıkan buharın üzerinde yumurta haşlandığı görülüyor.