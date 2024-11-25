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        Haberler Gündem Güncel Sır cinayetlerde ev sahipleri tutuklandı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Sır cinayetlerde ev sahipleri tutuklandı!

        Niğde'de kendilerinden haber alınamayan ve 2 gün sonra cansız bedenleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın'ın ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Olayda ev sahibi S.H. ve eşi F.H. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:50 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:53
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        Sır cinayetlerde ev sahipleri tutuklandı!
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        Niğde'de kendilerinden haber alınamayan, kiraladıkları dairede 2 gün sonra cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın’ın (48) ölümüne ilişkin ev sahibi S.H. ve eşi F.H. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        DARP VE YARA İZLERİ TESPİT EDİLDİ

        Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. 22 Kasım günü Toplu Konut Mahallesi’ndeki bir adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın’ın kanlar içerisindeki cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın’ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Özkan’ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın’ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Otopsi raporuna göre Hüsniye Yalçın'ın darp edilip boğulduğu, Ramazan Özkan'ın ise tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

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        CİNAYETTE KULLANILAN TABANCA VE BIÇAKLARI GÖMMÜŞLER

        Olaya ilişkin gözaltına alınan Hüsniye Yalçın’ın eşi A.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren İstihbarat Şubesi, Asayiş Şube Cinayet Bürosu ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özkan ve Yalçın’ın kiraladığı evin sahibi S.H. ve eşi F.H.'yi gözaltına aldı. Sorgularında cinayeti işlediklerini itiraf eden çiftin yer gösterme işlemi sırasında toprağa gömülü halde kurusıkıdan bozma 1 tabanca, 2 bıçak ve 1 kelepçe ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H. ve eşi F.H. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Fotoğraflar: İHA

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