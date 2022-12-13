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SHOW TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle nefesleri kesti. Büyük beğeni toplayan dizi ABC1 20+’da 4.49 izlenme oranı 9.88 izlenme payı, Total’de 4.48 izlenme oranı 10.11 izlenme payı, AB’de ise 3.95 izlenme oranı 9.61 izlenme payı aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Zengin oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve görkemli prodüksiyonuyla izleyenleri ekrana kilitleyen dizi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Dizi, #Sipahi etiketiyle Twitter’da yaklaşık 11 saat TT listesinin ilk sırasında yer aldı. Diziye övgüler yağdıran izleyenler, başrol oyuncularının performanslarına beğenilerini sayısız tweet atarak dile getirdiler. 'Sipahi' ile ekranlara geri dönen usta oyuncu Kerem Alışık da Twitter’da 10 saat TT listesinde yer aldı.

SİPAHİ’NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yetiştirdiği genç, cesur ve yetenekli ajan Korkut Ali, Avusturya’da izini sürdüğü adamın öldürülmesiyle ele geçirdiği telefondan iki isme ulaştı; Goran Losic ve Habtor Bin Said… Peşinde olduğu adamın ölüm emrini kimin verdiğini merak eden Korkut Ali, Manager ismine ulaştı. Kendini sürekli tehlikeye atmaktan geri durmayan Ali, yeni görevinde Türkiye üzerine büyük bir komplonun planlandığını ortaya çıkardı. MİT ajanları öldü sanılan Habtor’u bulmaya Irak’a gitti ve ulaştıkları Hasan, Habtor Bin Said’in İstanbul’da katliam peşinde olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine MİT Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın tecrübeli isimlerinden Yıldırım Bozok’un ekibin başına geçerek Sipahi’yi tekrar kurmasını istedi.

Karısının ölümüne neden olan Habtor’un vatan üzerinde hain planlarına devam ettiğini öğrenen Yıldırım, görevinin başına geri döndü. Berlin’de buluşan Goran ve Habtor bu sırada Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemlerini planlamaya başladı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark etti ve hızla harekete geçti. Bombalı saldırının olacağını öğrenen Sipahiler aslında bu saldırının gündemi değiştirmek için olduğunu anladı. Saldırıyla birlikte para transferi başlatılacaktı. Yıldırım Bozok sayesinde düşmanın hedef şaşırtma oyunlarına gelmeyen Sipahiler, olağanüstü mücadelelerine başladı. Bombanın patlamasına az bir süre kala stada giren Korkut Ali, şüphelendiği güvenlik görevlisini uzun bir kovalamacanın ardından durdurmak için vurdu. O sırada Terörle Mücadele Komiseri Canan Doğan arkasında belirdi. Korkut Ali’ye silahını doğrultan Canan, Ali’den silahını bırakmasını istedi. Ancak Ali silahını bir anda Canan’a doğrulttu. Nefeslerin tutulduğu final sahnesinde peş peşe duyulan iki el silah sesi olacaklara dair merakı arttırdı.

İşte nefeslerin tutulduğu final sahnesi;

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“ONLARI BULUP HAYATLARINI CEHENNEME ÇEVİRECEĞİZ!”

‘Sipahi’nin ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Korkut Ali ve Canan’ın bomba düzeneğini bulduğu nefes kesen tanıtımda yaşanan patlama korku dolu anlara sahne oluyor. Goran’ın hain planlarına karşı Sipahi ekibinin yapacakları büyük bir heyecanla beklenirken Korkut Ali’nin, Habtor’un bulunduğu araca binmesi dikkat çekiyor.

Sipahi’nin 2. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği 'Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Sipahi’, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!