'Sipahi' aksiyon dolu bölümüyle ekrana geldi

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SHOW TV’nin, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı 'Sipahi', dün akşam ekrana gelen bölümüyle soluksuz izlendi.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU? 'Sipahi’nin yayınlanan 7'nci bölümünde; Ali İstihbarat’tan olduğunu Canan’a itiraf etti. Canan, Habtor’u ve çevresindekileri yakalamak için çok emek verdiğini, İstihbarat’taki gelişmelere artık dahil olmak istediğini belirtti. İkili arasındaki tatlı sert geçen diyaloglar izleyenlerin beğenisini topladı.

'Habtor', teröre karşı düzenlenen bir eylemde rehin aldıkları Deniz İşletmeleri Müdürü’nün kızı 'Merve’yi kullandı. 'Merve’den kurtulmak isteyen 'Habtor, kızı bomba yüklü yelekle eyleme yolladı. Sipahi ekibinin iş başında olduğu alanda 'Ali' ve ekip arkadaşları 'Merve’yi kurtararak bombayı kimse zarar görmeden imha etmeyi başardı. 'Goran', eylemde başarılı olamadığı için kızgın olduğu 'Habtor’a ikinci kanlı planını anlattı.

İngiliz ajanın söylediği hedefi yok etmesini söyledi. Sipahi ekibi diğer yandan roketi etkisiz hale getirmek için alarma geçti. Geminin ikinci kaptanı 'Nedim’i çıkan çatışmada öldü süsü vererek sorguda konuşturmayı başardılar ve geminin hangi limanda olduğunu öğrendiler.

Bu sırada yayınlanan televizyon haberlerinde Habtor, 'Nedim’in öldüğünü ve 'Canan’ın da doktor değil polis olduğunu öğrendi. 'Habtor’un keskin nişancının yanında görevlendirdiği 'Ali', 'Cem’in verdiği cihazla keskin nişancıyı başarısız hale getirmeyi başardı ama 'Ali' hedefteki kişinin dedesi 'Fahrettin' olduğunu öğrenince şoke oldu. Nişancının B planını devreye sokmasıyla dedesi ağır yaralandı.

Ameliyata alınan 'Fahrettin’in hayati tehlikesi olduğunu öğrenen 'Ali' büyük bir yıkım yaşadı. 'Ali’nin en büyük destekçisi 'Canan' oldu. Bölümün final sahnesinde ise nefesler tutuldu. 'Canan’ı tuzağa düşürmeyi başaran 'Habtor' kurduğu oyunla 'Canan’ı ele geçirdi. Dizinin yayınlanacak sekizinci bölümünde 'Canan’ın akıbeti büyük bir merakla bekleniyor.

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