'Sipahi' soluk soluğa izlendi!

Yayınlanan bölümde Ali, yaşadığı işkencenin ardından Habtor tarafından bir güven testinden geçtiğini anladı. Habtor’un güvenini kazanan Ali’den, QR kodlu kartı çözmesi istendi. Kartı çözen Ali, istihbarat çalışanı olan hedefteki kişinin kim olduğunu öğrenemedi.

Öte yandan Canan, kaçmayı başaramayan Jasmin için Yusuf’la iletişime geçti. Ekip Jasmin ve kızını almak için Suriye’ye operasyon düzenledi. Soluk soluğa izlenen operasyonda Ali , Efraim’i de tutuklayarak anne ve kızı Türkiye’ye getirmeyi başardı. Ailesinin alındığını Yıldırım’dan öğrenen Habtor ise çılgına döndü. Sipahi ekibi, operasyonun ikinci adımında roketi imha edebilmek için gemiye çıktı.

Ali, Ezgi ve Cem’in kılık değiştirerek yürüttüğü operasyonda Sipahiler, Goran’ın oyununa geldiler. Habtor’un geçmişte Yıldırım’la düşman olduğunu öğrenen Goran’ın roketi başka bir gemiye taşıdığı ortaya çıktı. Goran’ın Habtor’dan, Merve’den ve eski bir istihbarat çalışanı olan kişiden kurtulmasını istemesi heyecanı yükseltti. Bunun üzerine Yıldırım Ali’ye, Habtor’un yanına giderek hem geminin hem de Merve’nin yerini öğrenmesini istedi.