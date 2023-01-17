'Sipahi' soluk soluğa izlendi!

SHOW TV’nin, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı 'Sipahi', dün akşam yayınlanan bölümüyle soluk soluğa izlendi.
Yayınlanan bölümde Ali, yaşadığı işkencenin ardından Habtor tarafından bir güven testinden geçtiğini anladı. Habtor’un güvenini kazanan Ali’den, QR kodlu kartı çözmesi istendi. Kartı çözen Ali, istihbarat çalışanı olan hedefteki kişinin kim olduğunu öğrenemedi.
Öte yandan Canan, kaçmayı başaramayan Jasmin için Yusuf’la iletişime geçti. Ekip Jasmin ve kızını almak için Suriye’ye operasyon düzenledi. Soluk soluğa izlenen operasyonda Ali , Efraim’i de tutuklayarak anne ve kızı Türkiye’ye getirmeyi başardı. Ailesinin alındığını Yıldırım’dan öğrenen Habtor ise çılgına döndü. Sipahi ekibi, operasyonun ikinci adımında roketi imha edebilmek için gemiye çıktı.
Ali, Ezgi ve Cem’in kılık değiştirerek yürüttüğü operasyonda Sipahiler, Goran’ın oyununa geldiler. Habtor’un geçmişte Yıldırım’la düşman olduğunu öğrenen Goran’ın roketi başka bir gemiye taşıdığı ortaya çıktı. Goran’ın Habtor’dan, Merve’den ve eski bir istihbarat çalışanı olan kişiden kurtulmasını istemesi heyecanı yükseltti. Bunun üzerine Yıldırım Ali’ye, Habtor’un yanına giderek hem geminin hem de Merve’nin yerini öğrenmesini istedi.
Ali’ye artık güvenen Habtor da Ali’den önce Canan’ı bulmasını istedi ve ardından keskin bir nişancı ile bir göreve gideceğini söyledi. Habtor’un aynı zamanda Merve’nin de ölüm emrini vermesi tansiyonu yükseltti. Bu sırada Ali’nin dedesi olan Fahrettin’in gizemli duruşu yayınlanan bölümde ortaya çıktı.
Eski istihbarat çalışanı olan Fahrettin, Yıldırım ve ardından Ezgi ile buluşarak göreve geri döndüğünü söylemesi akıllara “Hedefteki kişi Fahrettin mi?” sorusunu getirdi. Ali’yi takip etmeye devam eden Canan, karargaha ulaşmayı başardı. Nefes kesen final sahnesinde izleyicinin haftalardır beklediği an ekrana geldi. Canan ve Ali karargahta karşı karşıya geldi ve Ali gerçek kimliğini Canan’a açıkladı.
İşte heyecan dolu final sahnesi;
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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Goran ve Habtor arasındaki gerginlik büyüyor. Kaçırılan kızı kurtarmak için harekete geçen Ali’ye dedesi Fahrettin’in yardım ettiği tanıtımda Habtor, Canan’ın doktor olmadığını çözüyor. Canan’a silah çeken Habtor’un, Canan’ı kaçırdığı sahneler şimdiden büyük merak uyandırdı.
'Sipahi’nin 7. Bölüm Tanıtımı;
Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Ece Dizdar, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.