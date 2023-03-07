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Adana Demirspor'dan ayrılarak İsviçre'nin yolunu tutan Mario Balotelli'nin formasını giydiği Sion'un sportif direktörü Barthelemy Constantin, İsviçre'de yayın yapan Blick'e açıklamalarda bulundu. Constantin Mario Balotelli hakkında çıkan transfer iddialarını yalanlarken Bafetimbi Gomis'le ilgili de konuştu.

Balotelli için çıkan transfer haberleri için "Saçmalık" sözünü kullanan Constantin, Bafetimbi Gomis için bir transfer itirafında bulundu. Constantin, "Tek gerçek şu ki, yaz aylarında Gomis'i transfer etmek istedik ama Galatasaray ayrılmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta forma giyen Bafetimbi Gomis ise 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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