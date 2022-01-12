Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı etkisini artırırken Balıkesir ve Çanakkale'de yarın okullar tatil mi sorusu gündem olmuş durumda. Öğrenciler ve velileri, 13 Ocak yarın Balıkesir ve Çanakkale'de kar tatili var mı konusuyla ilgili Valiliklerin açıklamasını araştırıyor. Peki, yarın Balıkesir ve Çanakkale'de okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…