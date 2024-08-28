Maviş, "Projemiz kapsamında, modern ve teknolojik imkanlardan faydalanılarak yeşil enerji kullanımına özen gösterilecek. 26 adet aydınlatma direğimiz, kendi enerjisini kendi üreten yenilenebilir solar enerji sistemiyle geceleri gölet çevresini aydınlatmış olacak. Birinci etap kısmı 36 bin metrekare olan sosyal alanda yeşilin ve doğanın ahengini bozmayan ahşap malzemeler kullanılmaya özen gösterilecek. Yumuşak zeminli yeni nesil büyük bir çocuk oyun parkının da içerisinde bulunduğu sosyal alan içerisinde, ahşap köprü, baskı beton yürüyüş yolları, oturma grupları, engelli bireylerimizin de rahatlıkla kullanabilecekleri estetik ve fonksiyonel tuvaletler yer alacak" ifadelerini kullandı.