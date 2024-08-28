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        Haberler Gündem Güncel Sinop'ta Nisi Göleti projesi başlıyor | Son dakika haberleri

        Sinop'ta Nisi Göleti projesinin ilk etap çalışmaları başlıyor

        Sinop'ta Nisi Göleti projesinin ilk etap çalışmalarının eylül ayının ilk haftasında başlayacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 18:40 Güncelleme: 28.08.2024 - 18:40
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          AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kentte hayata geçirilmesi planlanan Nisi Göleti projesinin ilk etap çalışmalarının eylül ayının ilk haftasında başlayacağını duyurdu.

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          Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Nisi Göleti’nin Sinop için yeni bir yaşam alanı olacağını belirtti.

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          Nazım Maviş, uygulanacak projeyle göletin çehresinin değiştirilerek ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği nezih bir ortam haline getireceklerini belirtti.

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          Maviş, "Projemiz kapsamında, modern ve teknolojik imkanlardan faydalanılarak yeşil enerji kullanımına özen gösterilecek. 26 adet aydınlatma direğimiz, kendi enerjisini kendi üreten yenilenebilir solar enerji sistemiyle geceleri gölet çevresini aydınlatmış olacak. Birinci etap kısmı 36 bin metrekare olan sosyal alanda yeşilin ve doğanın ahengini bozmayan ahşap malzemeler kullanılmaya özen gösterilecek. Yumuşak zeminli yeni nesil büyük bir çocuk oyun parkının da içerisinde bulunduğu sosyal alan içerisinde, ahşap köprü, baskı beton yürüyüş yolları, oturma grupları, engelli bireylerimizin de rahatlıkla kullanabilecekleri estetik ve fonksiyonel tuvaletler yer alacak" ifadelerini kullandı.

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