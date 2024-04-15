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        Haberler Gündem Sinop'ta çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü - Güncel haberler

        Sinop'ta orman yangını çıktı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 20:26 Güncelleme: 15.04.2024 - 20:26
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        Sinop'ta orman yangını çıktı
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        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gövde köyü Korucuk mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, 6 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 110 kişilik ekiple yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        Beş hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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