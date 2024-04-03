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        Haberler Gündem Güncel Sinop'ta çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

        Sinop'ta çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:57
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        Sinop'ta orman yangını: 5 hektar kül oldu
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        Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 75 kişilik ekiple müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        5 HEKTAR ZARAR GÖRÜ

        Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        #orman yangını
        #Sinop
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