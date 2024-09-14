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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop haberleri: Kafa kafaya feci kaza: 3 ölü - Haberler | Son dakika haberleri

        Kafa kafaya feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı!

        Sinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 09:08 Güncelleme: 14.09.2024 - 10:14
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        Kafa kafaya feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı!
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        Sinop'ta kaza, Boyabat-Saraydüzü yolu Aşağı Akpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Gökçe'nin kullandığı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İHA'da yer alan habere göre kazada Naci Gökçe, Sati Gökçe ve diğer sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Cemile Ö, Orhan G, Kezban Yağmur G, ve Şerife Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Sinop
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