Sinop'ta kaza, Boyabat-Saraydüzü yolu Aşağı Akpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Gökçe'nin kullandığı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre kazada Naci Gökçe, Sati Gökçe ve diğer sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Cemile Ö, Orhan G, Kezban Yağmur G, ve Şerife Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.