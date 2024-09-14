Kafa kafaya feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı!
Sinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı
Sinop'ta kaza, Boyabat-Saraydüzü yolu Aşağı Akpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Gökçe'nin kullandığı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İHA'da yer alan habere göre kazada Naci Gökçe, Sati Gökçe ve diğer sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Cemile Ö, Orhan G, Kezban Yağmur G, ve Şerife Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.