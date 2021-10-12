Ege Bölgesi'nde oldukça yaygın olan ancak Egeli olanlar dışında kimsenin pek bilmediği sinkonta yemeği bal kabağıyla yapılan salçalı bir yemektir. İşte Sinkonta yapılışına dair merak edilenler...

SİNKONTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 dilim bal kabağı

1 büyük boy soğan

1 YK un

2 TK tereyağı

7 YK zeytinyağı

6 diş sarımsak

1 ÇK tane karabiber

2 ÇK tuz

2 ÇK pul biber

1 ÇK nane

3 YK yoğurt

SİNKONTA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bal kabaklarını soyup yıkadıktan sonra orta kalınlıkta dilimleyin.

Soğan ve sarımsakları soyun. Bir tane sarımsağı yoğurt için ayırın. Soğanları piyazlık doğrayın. Sarımsakları da iri iri doğrayın.

Cam fırın tepsisinin altına soğanların yarısını ve sarımsakları ekleyin. Ardından dilimlediğiniz kabakları ekleyin. Bu işlemi malzemeler bitene kadar tekrarlayın. En üste kalan sarımsak ve soğanları ekleyin.

1 kaseye 5 yemek kaşığı zeytinyağını, 1,5 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın. Karışımı kabakların üstüne dökün.

Son olarak unu kabakların üstüne serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.

1 diş sarımsağı tuz ile dövün. Yoğurdu ekleyip biraz su ekleyerek iyice çırpın.

Bir tavaya kalan zeytinyağını ve tereyağını ekleyin. Pul biber, nane ve karabiber ekleyip kızdırın.

Fırından çıkardığınız kabakları sade yiyebileceğiniz gibi üzerine yoğurt ve nane sosu da ekleyip tüketebilirsiniz.