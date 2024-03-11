Sınırları zorlayan anatomik özellikler: Dünyanın en uzun erkeği ve en kısa kadınının hikayesi

SULTAN İLE TANIŞINCA NE DÜŞÜNDÜ?

Verdiği bir röportajda ''dünyanın yaşayan en uzun adamı Sultan'la tanıştığımda biraz şok oldum. Biri nasıl bu kadar uzun olabilir diye düşündüm. O da beni görünce şaşırdı. Ama onunla tanışmak harika bir duyguydu ve biz çok iyi arkadaşız." dediği biliniyor.