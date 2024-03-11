Sınırları zorlayan anatomik özellikler: Dünyanın en uzun erkeği ve en kısa kadınının hikayesi
Guinness Dünya Rekoru'nun yaşayan en uzun erkeği ödülünün sahibi Sultan Kösen ile dünyanın en kısa kadını olarak tanınan Jyoti Amge, 6 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelerek sosyal medyada heyecan ve merak uyandırdı. Peki, bu kişiler kimdi ve boyları hakkındaki detaylar nedir biliyor musunuz? İşte, sizin için dünyanın en uzun kadını ve en kısa adamının hikayesi...
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Dünya, çeşitliliği ve farklılıklarıyla dolu bir yerdir. Bu farklılıklar bazen insanları olağanüstü kılabilir. Bu noktada, dünyanın en uzun kadını ve erkeği gibi belirgin özelliklere sahip bireyler, insan anatomisinin sınırlarını zorlayan nadir örnekler arasında yer alıyor. İşte, dünyanın en uzun erkeğiyle dünyanın en kısa kadınına dair detaylar...
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SULTAN KÖSEN İLE TANIŞIN!
10 Aralık 1982 yılında doğan Sultan Kösen’in üç erkek ve bir kız kardeşi vardır. Mardin doğumlu Kösen, aşırı uzun boyu yüzünden okulu bitiremediğinden ailesini geçindirmek için çiftçi olarak çalışıyor.
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Bunun yanı sıra annesi ve babası da dahil olmak üzere ailesinin geri kalanı 'normal' büyüklüktedir. Yaşayan en uzun kişi rekoru, 8 Şubat 2011'de Ankara’da ölçüldü. Sultan'ın boyu Guinnes Rekorlar Kitabının ölçümüne göre 2 metre 51 santimetre çıktı.
Fotoğrafta kardeşleriyle birlikte Sultan Kösen görülüyor. Kaynak: Instagram
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EN BÜYÜK EL REKORUNU DA KIRDI!
Sultan, yaşayan bir insanda (erkek) en büyük el rekorunu da elinde tutuyor. Ölçüme göre el bileğinden orta parmağın ucuna kadar 28,5 santimetredir. Bu ölçünün yaklaşık bir yemek tabağı büyüklüğünde olduğu biliniyor.
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BOYU NEDEN BU KADAR UZUN?
Sultan'ın uzun boyu, hipofiz devliği olarak bilinen bir durumdan kaynaklanıyor. Ayrıca bu durum, hipofiz bezindeki büyüme hormonu fazlalığına yol açan bir tümördür, yani bir hastalığa bağlı gelişir.
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HİPOFİZ DEVLİĞİ NEDİR?
Büyüme hormonu beyindeki hipofiz bezinden salgılanır. Bu bez, bir tümör nedeniyle hasar gördüğünde çok fazla (veya çok az) hormon salgılayabilir. Aşırı üretimin etkileri arasında ise ellerin büyük olması, kemiklerin kalınlaşması ve eklem ağrıları yer alır.
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BOY UZAMASI AMELİYATLA DURDURULDU
Sultan, 2010 yılında ABD'nin Virginia Üniversitesi'nde beyin ameliyatı geçirdi ve hormon düzeyleri için ilaç tedavisine başladı. Başarılı geçen ameliyat sonucunda boy büyümesi durduruldu.
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NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLADI?
Çocukluğunda normal boyda olan Sultan, 10 yaşından sonra aşırı uzamaya başladı.
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NEDEN BASTON KULLANIYOR?
Bazı hareket etme sorunları yaşayan Sultan, bunun yanı sıra yürürken kendini dengelemekte zorlandığı için baston kullanıyor.
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DAHA UZUNU VARDI
Sultan, şimdiye kadarki en uzun kişi olan Robert Wadlow'un (ABD) gerisinde kalıyor. Robert Wadlow adlı kişi, en son 27 Haziran 1940'ta ölçüldüğünde boyu 2 metre 72 santimetre olarak çıktı.
Fotoğrafta Robert Wadlow görülüyor. Kaynak: Guinness World Records
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JYOTI AMGE İLE TANIŞIN!
Hindistanlı 31 yaşındaki Jyoti Amge adlı kadın, 62,8 santimetre boyundadır. Jessica Lange ile rol aldığı American Horror Story: Freak Show dizisinde bir sezon boyunca oyunculuk yaptı. Burada Ma Petite adlı bir sirk oyuncusunu canlandırdı.
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REKOR KIRDIĞINDA 15 YAŞINDAYDI!
16 Aralık 1993'te doğan Jyoti, 2009'da yaşayan en kısa genç (kadın) oldu. O sırada 15 yaşındaydı ve boyu 61,95 santimetreydi.
Fotoğrafta kardeşleriyle Jyoti Amge görülüyor. Kaynak: Instagram
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5 YAŞINA GELENE KADAR ORTALAM BİR BOYDAYDI
Annesinin aktardıklarına göre Jyoti, 5 yaşına gelene kadar ortalama bir boydaydı. Ancak hiç uzamadığı fark edildiğinde akondroplazi adı verilen bir cücelik türüne sahip olduğu ve hiçbir zaman belirli bir yüksekliğin ötesine geçmeyeceği öğrenildi.
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AKONDROPLAZİ NEDİR?
Akondroplazi, FGFR3 genindeki bozukluklardan kaynaklanan kalıtsal bir cücelik tipidir. Yani bu bozuklukta, kol ve bacak kemiklerinde kıkırdak dokusu gelişmez ve dolayısıyla kemik büyümesi durduğundan kişide anormal bir boy kısalığı görülür.
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SULTAN İLE TANIŞINCA NE DÜŞÜNDÜ?
Verdiği bir röportajda ''dünyanın yaşayan en uzun adamı Sultan'la tanıştığımda biraz şok oldum. Biri nasıl bu kadar uzun olabilir diye düşündüm. O da beni görünce şaşırdı. Ama onunla tanışmak harika bir duyguydu ve biz çok iyi arkadaşız." dediği biliniyor.
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6 YIL SONRA TEKRAR BİR ARAYA GELDİLER
Aralarında 1 metre 88 santimetrelik büyük boy farkı bulunan Sultan Kösen ve Jyoti Amge, Mısır'daki piramitlerde en son birlikte poz verdikten 6 yıl sonra Pazartesi günü Kaliforniya'da yeniden bir araya geldi.
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Bu durum sayesinde tekrardan gündem olan Jyoti ile Sultan'ın uzun zamandır arkadaş olduğu biliniyor. Bununla birlikte 11 Mart 2024 tarihinde Guinness tarafından paylaşılan bu fotoğrafta aralarındaki boy farkı görülüyor. Jyoti, Sultan'ın ayakkabısının yanında duruyor.
Kaynak: Guinness World Records
Fotoğraf kaynakları: Instagram, Guinness World Records