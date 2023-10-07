Sınırdan böyle girdiler

Hamas İsrail'in Erez sınır kapısını nasıl ele geçirdiğinin görüntülerini yayınladı
Hamas, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattı. Aksa Tufanı adı verilen operasyonda Hamas'ın askeri kanadının sabaha karşı İsrail'in Erez sınır kapısını nasıl ele geçirdiğinin görüntülerini yayınladı
Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.
GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI
Hamas'ın askeri kanadı sabaha karşı İsrail'in Erez sınır kapısına bir operasyon düzenledi. Hamas baskın görüntülerini sosyal medya platformu X üzerinden yayınladı.
SABAHA KARŞI BASKIN
Hamas'a bağlı silahlı güçler tarafından Erez sınır kapısına yapılan silahlı baskın görüntülerinde İsrailli görevlilere ateş açılıyor.
SERİ ATEŞ AÇILDI
Sınır kapısında bulunan binanın içinde ilerleyen Hamas güçleri, ellerindeki silahlarla ateş açarak ilerliyor ve hedefe koyduğu İsrailli görevlileri vuruyor ve İsrail askeri araçlarına el konuluyor...