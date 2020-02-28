İHA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İlçe Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından karla mücadele çalışması devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyünde Şemdinli İlçe Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından hummalı çalışmalar devam ediyor. Yer yer 5 metreyi bulan karlı yolları açmak için ekipler seferber olurken, bölgedeki çetin geçen kış aylarını gözler önüne seriyor.

Şemdinli İlçe Özel İdareye bağlı ekiplerin geçe ve gündüzlü çalışmaları sonucu kapalı olan yerleşim yerlerinin kalmadığını belirterek ekiplerin olağan üstü bir emek ve çaba serf ettiği belirtti.