Singo'dan Osimhen'e övgü dolu sözler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Wilfried Singo, galibiyeti değerlendirdi.

VİCTOR OSİMHEN'E ÖVGÜ

Singo, maçın yıldızı Osimhen için "Victor Osimhen, çok büyük golcü, onunla oynamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Fildişili savunma oyuncusu, "Zafer elde ettiğimiz için çok mutluyum. Deplasmanda kazandık. Sakatlığımın tedavisi için herkes çok üst düzey performans sergiledi. Sakatlık sonrası da iyi oynadığımı düşünüyorum." sözlerini sarf etti.