Singapur Başbakanı, Taylor Swift’e fazla para ödenmesini savundu

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Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, ünlü şarkıcı Taylor Swift’e Güneydoğu Asya ülkeleri arasında sadece Singapur’da konser vermesi için fazla para ödenmesini savundu.

Avustralya’nın Melbourne kentini ziyaret eden 72 yaşındaki siyasetçi, bugün yaptığı açıklamada Swift cephesiyle görüştüklerini kabul etti. Lee şu ifadeleri kullandı:

“Anlaşma çok başarılı oldu. Bunun düşmanca olduğunu düşünmüyorum.”

Singapur Başbakanı anlaşma olmasa dahi ABD’li yıldızın diğer ülkelere uğrayacağının garantisi olmadığını savundu.

Ne olmuştu?

Swift’in Eras turnesi kapsamında Güneydoğu Asya’daki tek durağı Singapur oldu. Başarılı popçunun 2-3-4 ve 7-8-9 Mart'taki konserlerine toplamda yaklaşık 300 bin kişinin katılması bekleniyor.

Singapur Kültür Bakanlığı, 20 Şubat’taki açıklamasında yıldız şarkıcıya ödenen miktarı duyurmamış ancak Swift'in dünya çapındaki konserlerinin getirdiği ekonomik faydalara değinmişti. Kültür Bakanı Edwin Tong, basında çıkan konser başına 2-3 milyon dolar ödendiği iddiasını 1 Mart’ta reddetmişti. Devlete ait haber sitesi CNA, 34 yaşındaki sanatçıya 6 konser için toplamda 2-3 milyon dolar ödendiğini yazmıştı.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Singapur'un hamlesini 'zekice' olarak nitelendirmiş ve Swift'in neden Tayland'ı seçmediğini uzun zamandır merak ettiğini söylemişti.

Filipinli milletvekili Joey Salceda ise Singapur hükümetinin Swift'le yaptığı anlaşmanın, diğer bölgesel güçlerle birlikte çalışması amaçlanan bir hükümetin ihaneti olduğunu savunmuştu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.