İLK KEZ EL ELE

Astroloji konusunda da hiçbir fikri olmadığını ve anlamadığını söyleyen oyuncu, şu şekilde konuşmuştu:

Kendimi ikizler burcu zannediyordum, geçtiğimiz aylarda astrolojiyle ilgili detaylı bir görüşmeye gittim. Orada yengeç burcu olduğumu öğrendim. Astroloji ile ilgim ve bilgim bu kadarmış.