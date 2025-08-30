Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’ndan yaza veda pozları
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarıyla birlikte Antalya'da yaz sezonunun son günlerini değerlendirirken, romantik fotoğraflarla sosyal medyada beğeni topladı
2016'da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020’de; Lalin’i, 2022’de ise Leyla’yı kucağına alarak annelik mutluluğunu yaşamıştı.
Ünlü çift, kızlarıyla birlikte Antalya'da yaz sezonunun son günlerini ailece değerlendirdi.
Sinem Kobal, çıktıkları bu tatilden zaman zaman paylaşımlarda bulunarak gündeme gelmişti.
Ünlü çift, birbirinden romantik pozlarını takipçileriyle paylaştı.Sinem Kobal'ın, "Yaza veda" notuyla yayımladığı fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
Fotoğraflar: Instagram