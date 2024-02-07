Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aile saadeti

"MUHTEŞEM BİR ANNE OLDU"



Kenan İmirzalıoğlu, kızıyla ilgili, "Genel olarak annesine benziyor ama içerden bir Kenan bakıyor" ifadelerini kullanmıştı.



Eşinin çok iyi bir anne olduğunu da sözlerine ekleyen ünlü oyuncu, "Çok şükür sağlığı ve keyfi yerinde. Sinem, nazar değmesin muhteşem bir anne oldu. Böyle de devam eder diye düşünüyorum." demişti.