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        Haberler Magazin Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aile saadeti - Magazin haberleri

        Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aile saadeti

        Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla tatile çıkmıştı. Ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'ne giden Kobal, İstanbul'a dönmelerinin ardından tatillerinden renkli fotoğraflarını 'Sürprizli aile albümü' notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 11:29 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:29
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          Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz haftalarda tatil için Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'ni seçmişti.

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          İstanbul'a dönen çiftten Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu, kızları Leyla ve Lalin ile mutlu aile pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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          Sinem Kobal, eşiyle romantik pozlarını da sosyal medya sayfasına taşıdı.

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          Ünlü oyuncu, kızlarıyla oyun oynadıkları anları da paylaşırken fotoğraflara, "Sürprizli aile albümü" notunu düştü.

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          Sinem Kobal, tatil dönüşü uçaktan kızlarıyla yer aldığı bu kareyi de yayınladı.

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          Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 2016'da evlenmişti. Çift, daha önce çocuklarıyla ilgili şunları söylemişti...

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          "BÜYÜDÜKÇE BAKIŞLARI DEĞİŞİYOR"

          Kızları Lalin'in fiziksel olarak herkesten bir parça aldığını belirten Sinem Kobal, "Büyüdükçe bakışları değişiyor. 'Bazen içinden Kenan bakıyor' diyorum, bazen bakıyorsun kendi annemi ve babamı görüyorum. Çok garip bir şey, acayip..." demişti.

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          "ANNESİYLE KARAR VERİR"

          Kenan İmirzalıoğlu, "Kızınız Lalin için bir sosyal medya hesabı açma planınız var mı?" sorusuna da yanıt vermişti. İmirzalıoğlu; "Annesiyle beraber verecekleri bir karar ancak daha yaşı ufak. Kendisi kullanana kadar açma taraftarı değilim. Benim hesabımı soracak olursanız da ben sosyal medyayı pek sevmiyorum. Bu sebeple kullanmıyorum" demişti.

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          "MUHTEŞEM BİR ANNE OLDU"

          Kenan İmirzalıoğlu, kızıyla ilgili, "Genel olarak annesine benziyor ama içerden bir Kenan bakıyor" ifadelerini kullanmıştı.

          Eşinin çok iyi bir anne olduğunu da sözlerine ekleyen ünlü oyuncu, "Çok şükür sağlığı ve keyfi yerinde. Sinem, nazar değmesin muhteşem bir anne oldu. Böyle de devam eder diye düşünüyorum." demişti.

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          "KISKANMIYOR DEĞİLİM"

          Daha önce de samimi bir itirafta bulunan Kenan İmirzalıoğlu; "Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum" şeklinde konuşmuştu.

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