        Haberler Magazin Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal Katie Christie ile evleniyor - Magazin haberleri

        Sinem Kobal'ın kardeşi evleniyor

        Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal, sevgilisi Katie Christie ile evleniyor. Kobal, kardeşi ve Christie için düzenlenen bekârlığa veda partisine katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 11:04 Güncelleme: 05.09.2025 - 11:04
        Ünlü oyuncunun kardeşi evleniyor
        Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal, bir süredir aşk yaşadığı Katie Christie ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Sinem Kobal, kardeşi ve müstakbel eşi için düzenlenen bekârlığa veda partisine katıldı.

        Kardeşinin mutluluğunu paylaşan Sinem Kobal, gece için saten bir pantolon ve ona uyumlu straplez bir büstiyer giydi.

        Aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Sinem Kobal, paylaşımına "Aile sevgisi" ifadelerini not düştü.

        #sinem kobal
        #Kerem Kobal
        #Katie Christie

