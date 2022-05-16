Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin büyük mutluluğu: İkinci çocukları dünyaya geldi! - Magazin

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük mutluluğu!

Sinem Kobal ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan İmirzalıoğlu, bebek sevinci yaşadı. 'Lalin' isminde kızları bulunan çiftten Kobal, ikinci kez kız bebek dünyaya getirdi

16.05.2022 - 12:18 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli bir haber daha geldi.

  • Kobal ve İmirzalıoğlu, ikinci bebeklerini bu sabah kucaklarına aldı. Ünlü oyuncu ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çift kızlarına Leyla ismini verdi.

  • "ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

    Daha önce anne ve baba olmanın güzelliklerinden bahseden ikili, "Bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi... Allah herkese nasip etsin inşallah." ifadelerini kullanmıştı.

  • "GÖZLERİYLE HERKESİ AZARLAYABİLİR"

    "Lalin annesinin kopyası." diyen Kenan İmirzalıoğlu, "Yüz hatlarını Sinem'e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki hemen ikna oluyorsun. Gözleriyle herkesi azarlayabilir, galiba o özelliği babama benziyor. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor." şeklinde konuşmuştu.

  • "BÜYÜDÜKÇE BAKIŞLARI DEĞİŞİYOR"

    Kızları Lalin'in fiziksel olarak herkesten bir parça aldığını belirten Sinem Kobal, "Büyüdükçe bakışları değişiyor. 'Bazen içinden Kenan bakıyor' diyorum, bazen bakıyorsun kendi annemi ve babamı görüyorum. Çok garip bir şey, acayip..." demişti.

    Çocuklarını gözleri gülerek anlatan ikili, "Lalin iyi ki var, o bizim en güzel parçamız..." ifadelerini kullanmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.