Sinem Kobal'dan, "Aile albümü" paylaşımı

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, çocuklarıyla birlikte Maldivler’de keyifli bir tatil geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde tatillerini tamamlayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, İstanbul'a dönüş yaptı.

Sinem Kobal, son olarak ailesiyle birlikte çekildiği kareleri yeniden takipçileriyle buluşturmuştu. Bu kez eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları ile birlikte olduğu fotoğrafları paylaştı.