Sinem Kobal'dan, "Aile albümü" paylaşımı
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte Maldivler tatilinden yeni fotoğraflar paylaştı
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, çocuklarıyla birlikte Maldivler’de keyifli bir tatil geçirdi.
Geçtiğimiz günlerde tatillerini tamamlayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, İstanbul'a dönüş yaptı.
Sinem Kobal, tatil dönüşü takipçileriyle Maldivler'de çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.
Sinem Kobal, son olarak ailesiyle birlikte çekildiği kareleri yeniden takipçileriyle buluşturmuştu. Bu kez eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları ile birlikte olduğu fotoğrafları paylaştı.
Sinem Koba, bulunduğu paylaşımlara ise "Aile albümü" notunu ekleyerek duygularını ifade etti.
Fotoğraflar: Instagram