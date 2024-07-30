Sinem Kobal, 7 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönüyor
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 7 yıllık aranın ardından 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmle ekrana dönüyor
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Sinem Kobal,2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturmuş ve bu evliliğnden, Lalin ile Leyla adında iki kızıyla vakit geçirmek için Kobal setlere 7 yıllık bir ara vermişti.
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Kobal, yayımladığı son sosyal medya paylaşımıyla tekrardan ekranlara döneceğini müjdesini sevenlerine verdi.
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Kuliste hazırlanırken çektiği fotoğrafı yayımlayan Sinem Kobal, yeni rolünden bahsederek; "Elif yükleniyor" ifadelerini kullandı.
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36 yaşındaki oyuncu, en son 2017'de 'Yüz Yüze' dizisinde rol almıştı. Kobal şimdide 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmle sevenleriyle buluşacak.
Fotoğraflar: Instagram