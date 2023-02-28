HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sinem isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SİNEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sinem ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sinem adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sinem isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SİNEM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sinem ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim anlamında kullanılan bir ad. Güneş doğmadan az önce, ufuktaki aydınlık.

SİNEM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sinem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sinem adını koymak caizdir.

SİNEM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sinem ismini kullanan 74.409 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sinem ismini kullanan 16.843 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sinem ismini kullanan 5.082 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sinem ismini kullanan 5.184 kişi bulunmaktadır.

SİNEM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Sinem adında olanlar çok yardımseverdir, bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir. Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar. Başkalarını rahat ettirmek için çaba sarf eder, ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir.

Pozitif tarafları: Yardım sever, arkadaş canlısı, dürüst, iyi eş / ebeveyn.

Negatif tarafları: Başkaları için kendini ve ailesini ihmal etme, sömürülmeye açık olma.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket